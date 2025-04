'Dor não pode ser em vão': doc revive acidente que matou 199 pessoas em SP

Além das lições técnicas, ele também destaca o aspecto humano. "Como lidamos com tragédias deste tamanho? O acidente permite refletirmos sobre nossa mentalidade como sociedade. É claro, todo meio de transporte tem o seu risco. Tem também essa máxima de que você corre muito mais risco de morrer em um acidente no Uber, a caminho do aeroporto, do que no avião. E se você vê a estatística, é muito maior a possibilidade. Só que você está topando, você pegou um elevador, você está topando alguns riscos. Só que a aviação, as coisas estão no ar, e a aviação tem todo um cabedal de conhecimento construído ao longo de vários acidentes que a gente tem que aprender com eles. Isso é algo muito bonito da aviação."

O memorial para as vítimas do acidente aéreo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é a Praça Memorial 17 de Julho, localizada no local onde ocorreu o acidente com o voo TAM 3054 em 2007 Imagem: Divulgação/ Netflix

Defanti contextualiza o episódio no caos aéreo dos anos 2000. "Vivíamos aquele período conturbado, com o acidente da Gol em 2006. Havia algo estranho na aviação brasileira", explica o diretor ao citar o acidente do voo Gol 1907. No dia 29 de setembro de 2006, um Boeing 737-800 da Gol que havia decolado do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro, colidiu em pleno voo com um jato executivo Embraer Legacy 600 sobre a região amazônica de Mato Grosso. Ao todo, 154 pessoas morreram.

Ele diz existir um paradoxo."A aviação nacional é hoje uma das mais respeitadas do mundo, mas precisou daquele acidente para acordar. Se os aviões decolam e pousam com segurança hoje, é porque aprendemos com essas tragédias".

A aviação funciona como uma caixa preta. Entramos, ficamos mais leves que o ar e pousamos, delegando enorme responsabilidade a quem pilota. O documentário não quer gerar pânico, mas abrir essa caixa preta. É natural a curiosidade - e bom que exista.

Sobre a atual gestão privada de Congonhas, o diretor faz uma provocação. "A equação para ter lucro é aumentar voos. Mais movimento significa mais pousos e decolagens. Será responsável?", questiona.