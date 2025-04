The Last of Us: atriz gravou 2º episódio dias após o funeral da mãe

O 2º episódio da segunda temporada de "The Last of Us", que foi ao ar no último domingo (20), contém a cena mais impactante do game. Em entrevista à Entertainment Weekly, a atriz Kaitlyn Dever deu detalhes dos bastidores.

Atenção: o texto a seguir contém spoilers do segundo episódio da segunda temporada de 'The Last of Us' Imagem: Arte UOL

O que aconteceu

Kaitlyn Dever, que interpreta Abby, perdeu a mãe semanas antes da gravação. "Sendo muito sincera, os dias anteriores a essa cena foram horríveis", diz a atriz na entrevista. Kathy Dever morreu em fevereiro de 2024, após 14 anos tratando um câncer de mama.