Jesus de 'The Chosen' lembra encontro com o papa: 'Uma das maiores honras'

"The Chosen: Última Ceia" chegou aos cinemas há duas semanas e inicia a quinta temporada da série de drama histórico que acompanha a vida de Jesus Cristo. A produção tem ótimas marcas nos agregadores de críticas e notas: 9,3/10 no IMDb, 4,9/5 no Google Reviews e 99% no Rotten Tomatoes. A série é um grande sucesso, com 580 milhões de visualizações em 175 países, tendo sido traduzida para cerca de 600 idiomas e arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 580 mi) em financiamento coletivo para a primeira temporada.