Adriane Galisteu se pronuncia sobre estar 'apagada' em série sobre Senna

Galisteu ressaltou que apoia todo e qualquer tributo que seja feito à memória do ex-namorado. "Todas as homenagens — sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie — que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre."

Ela acrescentou que a história de Senna é muito maior do que a relação que tiveram. "Eu sei que todos os artistas envolvidos [na série 'Senna'] deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. A gente não pode nunca pode deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele."

Adriane concluiu dizendo que cogita produzir uma obra para contar o seu lado da história que viveu com Senna. "Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram. A única novidade é que talvez esteja considerando a possibilidade contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. E acho que vocês vão amar. Acho, não. Tenho certeza de que vocês vão amar."