Treta na música: entenda polêmica entre Gusttavo Lima e Tiê por regravação

Uma música do italiano Giuseppe Anastasi provocou polêmica envolvendo dois cantores brasileiros. "La Notte", que foi regravada em português com o nome "A Noite", está no Top 10 do Spotify Brasil na voz de Gusttavo Lima, mas Tiê, que já havia lançado a canção em português, não gostou de o colega ter feito uma nova versão.

Entenda a polêmica

"La Notte" foi composta por Giuseppe Anastasi e lançada pela primeira vez em 2012, na voz da também italiana Arisa. No Brasil, a primeira versão em português foi grava por Tiê, com autorização do compositor, e fez parte da trilha sonora da novela "I Love Paraisópolis" (TV Globo), em 2015.

Neste ano, a canção ganhou uma nova voz ao ser regravada por Gusttavo Lima, o que a colocou nas paradas de sucesso. Tiê, no entanto, deixou claro que não gostou e disse ao G1 que, por ela, a versão do sertanejo não seria liberada.