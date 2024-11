O que aconteceu com a família Paiva, retratada no filme 'Ainda Estou Aqui'?

Eu nunca falei da minha prisão, embora ela tenha sido noticiada pela imprensa. Com 15 anos, escrevi uma carta que saiu na Newsweek [revista americana] contando que eu tinha sido presa. A ideia era fazer uma pressão internacional para que soltassem, ao menos, a mamãe. Fiquei 24 horas presa. Me mostraram um trabalho de escola meu sobre a Tchecoslováquia e me acusaram de ser comunista. Me apalparam, bateram na minha cabeça. Uma hora, quebrei o pau com eles, comecei a falar que aquilo era ilegal, que eu era menor de idade. Me soltaram na Praça Saenz Peña.

Eliana, em entrevista ao jornal O Globo

É educadora artística e jornalista. Formou-se pela USP em ambas as carreiras e tem como área de pesquisa a semiologia e teorias da imagem.

Ana Lúcia

Matemática e empresária, é conhecida antiga de Walter Salles, diretor do filme. Aos 13 anos, Salles conheceu Nalu. Assim, visitas à casa da família eram parte do seu cotidiano na adolescência. Ana Lúcia tem hoje 67 anos.

Disse que o filme foi uma espécie de "vingança". Em entrevista ao Jornal O Globo, Nalu afirmou que quer saber detalhes do que houve com o pai.