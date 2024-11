Responsável por 'Thriller' e 'We Are The World': quem foi Quincy Jones

Nos anos 80, Jones, Paulinho e Ivan se viram em um imbróglio. O produtor convidou os dois brasileiros para participarem do álbum "Thriller", de Michael Jackson, um dos principais sucessos comerciais da carreira de Jones. Eles haviam criado a canção "Novo Tempo" para o disco, mas a colaboração não foi adiante porque o contrato foi considerado ruim para os músicos. "Tomamos um porre para não assinar", relembrou em entrevista a Pedro Bial em 2021.

Aqueles contratos padrões, que eles mandam primeiro pra ver se cola, 'estão doidos pra ficar com a gente, não vão nem ler', cabeça de advogado. Vítor [Martins, compositor e parceiro de Ivan] leu, Paulinho leu, decidimos beber pra não assinar". [No telefone com Quincy], 'Paulinho explicou que o contrato era absurdo, maldoso. Aquilo era uma maldade'. Ivan Lins no 'Conversa com o Bial' (Globo) em 2021

Anos mais tarde, Quincy Jones reclamou que Michael Jackson não costumava pagar de maneira justa seus colaboradores. "Ganancioso, cara. [Ele era] ganancioso. 'Don't Stop 'Til You Get Enough' — [o tecladista] Greg Phillinganes escreveu a seção c. Michael deveria ter dado a ele 10% da música. Mas não aceitava", relembrou ainda a Vulture em 2018. Ele ainda revelou que o Rei do Pop costumava "roubar" músicas ou trechos de outros artistas. "Ele era tão maquiavélico quanto qualquer outro".

Michael Jackson no clipe de "Thriller", sucesso produzido por Quincy Jones Imagem: Reprodução

Mesmo assim, Michael Jackson e Quincy Jones voltaram a trabalhar juntos três anos depois. Em 1985, Quincy atuou como regente e produtor na canção "We Are The World", uma faixa beneficente em álbum do mesmo nome lançada pelo supergrupo USA for Africa, com grandes nomes da música como Steve Wonder, Tina Turner, Paul Simon, Diana Ross, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan e Ray Charles, entre outros. Considerada a oitava música que mais rendeu dividendos da história, a composição de Jackson e Lionel Ritchie levantou fundos para a erradicação da fome na Etiópia.