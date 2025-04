Cultura amazônica! Novo streaming reúne desde filmes até receitas da região

Sabendo que a nossa missão é reposicionar a Amazônia no mercado global da economia criativa e gerar visibilidade para os produtores e artistas locais, acreditamos que essa disseminação da cultura amazônica vai estreitar as relações da região com outros estados brasileiros, através do conhecimento.

Alexandre Agra

Segundo o fundador, um dos diferenciais da plataforma está na maneira como retrata os povos da floresta. "Toda vez que falam da Amazônia, a foto é de cima para baixo e parece que não há gente lá. Nós vamos mostrar a floresta de homens que habita a floresta amazônica. Embaixo das copas daquelas árvores existem 30 milhões de pessoas habitando aquela região, produzindo uma cultura pujante, colorida".

O valor da assinatura fixa é de R$ 9,90 por mês. A plataforma pode ser acessada pelo link www.sommosamazônia.art.br.

Acervo

Plataforma traz desde clássicos do cinema regional —como "Brincando nos Campos do Senhor", de Hector Babenco— até ritmos musicais locais, como tecnobrega, carimbó, guitarrada, lambada, indie amazônico, jazz manauara e cantos indígenas. Uma curadoria equilibra o ineditismo e acessibilidade para o público geral a partir de um "olhar ampliado para diferentes áreas culturais e com a contribuição dos parceiros".