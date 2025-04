'Infestada por ratos': como era casa de Gene Hackman

É mais primitivo, como um celeiro transformado em casa. Enorme e aconchegante ao mesmo tempo. Stephen Samuelson, arquiteto, em conversa com a Architectural Digest

Propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Imóvel foi comprado no início da década de 1990 e passou por uma grande reforma. Hackman, que era fã de arquitetura, acompanhou de perto a obra.

Paredes foram removidas e teto elevado para criar um grande salão central, de acordo com a revista Architectural Digest. A forte presença de madeira e troncos com efeito "envelhecido" foram determinações do artista.

