Rodrigo Santoro mostra os bastidores de 'Runner', filme com Owen Wilson

Rodrigo Santoro, 49, compartilhou algumas fotos da gravação de seu novo filme, "Runner", um thriller de ação hollywoodiana.

O que aconteceu

Confirmado para interpretar o vilão da história que está sendo gravada na Austrália, o brasileiro posou ao lado de Owen Wilson e mostrou um pouco dos bastidores. "Bons momentos nos bastidores de #Runner. Que alegria trabalhar rodeado de pessoas incríveis!", escreveu na legenda.

No longa, Santoro viverá o líder de um sindicato do crime, que tentará se apropriar do órgão que seria destinado para uma criança que corre risco de vida. "Runner" será protagonizado por Alan Ritchson ("Reacher"), que viverá o entregador de alto nível, responsável por transportar o órgão até o verdadeiro paciente. O elenco ainda conta com Leila George e Adriana Barraza.