Imortalizado, Ice Cube fará turnê e confirma novo 'Sexta-feira em Apuros'

'Sexta-feira em Apuros'

A franquia "Friday" ("Sexta-feira em Apuros", no Brasil) é uma das mais queridas e icônicas comédias urbanas do cinema americano. Marcou gerações com seu humor ácido, personagens cativantes e um retrato autêntico da vida nos bairros periféricos de Los Angeles.

Tudo começou em 1995, com o primeiro filme estrelado por Ice Cube e Chris Tucker, que virou um clássico cult ao misturar situações hilárias com críticas sociais sutis. O sucesso levou à produção de duas sequências: "Next Friday" (2000) e "Friday After Next" (2002), cada uma ampliando o universo dos personagens e mantendo o espírito irreverente da original.

As produções ajudaram a consolidar o talento de Ice Cube como roteirista e produtor, além de abrir espaço para outros artistas negros na comédia e no cinema independente americano. Agora, com o anúncio de "Last Friday", os fãs aguardam ansiosamente o desfecho dessa saga que virou símbolo da cultura pop dos anos 90 e 2000.

Turnê

Também lendário rapper, Ice Cube anunciou a turnê "Truth to the Power: 4 Decades of Attitude". É uma celebração dos 40 anos de sua trajetória como cantor, produtor, cineasta, empreendedor e ícone da cultura pop.