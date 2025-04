Artista de 'É Assim que Acaba' diz que Lively se aproveitou de Baldoni

Talia opinou que, na sua visão, a atriz tentou tomar o controle do filme. "Acho que houve um grande comprometimento em termos da visão original de Justin para o filme", acrescentou.

No processo que move contra Blake Lively, Baldoni alegou que a atriz tentou assumir uma quantidade de controle criativo que não correspondia a posição de produtora. Entre as alegações ele incluiu um episódio com a cantora Taylor Swift, que teria sido usada para influenciar as mudanças que Blake queria no filme.