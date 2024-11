'Bispos gostavam de mim': Andreoli começou na Record e levou tapa no CQC

O que Felipe Andreoli fazia antes da Globo?

Formado em jornalismo pela faculdade FIAM FAAM, Felipe Andreoli começou sua carreira na TV aos 19 anos, com a ajuda do pai, como um 'faz-tudo' nos programas Fala que Eu Te Escuto e Em Busca do Amor, da Igreja Universal do Reino de Deus, na Record.

"Os bispos gostavam de mim e por isso eu pude fazer de tudo. Tinha cabelo raspado e usava brinco, mas jamais fui pressionado a nada lá. Fui 100% eu", disse ele, em entrevista para a revista GQ em 2023.

Depois, foi produtor, repórter e videorreporter da TV Cultura por cinco anos antes de migrar para a Band, em 2007, com o foco na editoria esportiva.

Porém, no ano seguinte, começou a integrar o elenco do CQC (Custe o que Custar), como um dos repórteres de rua ao lado de Monica Iozzi, Oscar Filho e Rafael Cortez. Ele ficou por sete temporadas no programa, onde se envolveu em algumas polêmicas.