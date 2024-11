Pedro Novaes admite que é 'nepo baby': o que significa este termo?

Conexões poderosas. Os "nepo babies" são celebridades ou subcelebridades que são filhos, netos ou afilhados de pessoas famosas e importantes no universo do entretenimento.

Contando com uma "ajudinha" no caminho para a fama. Geralmente, os nomes famosos dos pais e conexões com o showbiz ajudam os filhos a tornarem-se celebridades, ou a terem muito sucesso em uma carreira relacionada.

Termo voltou com mais força após publicação com "nepo babies" dos EUA. Em dezembro de 2022, a revista New York lançou uma capa com Zoë Kravitz (filha de Lenny Kravitz e Lisa Bonet), Dakota Johnson (Don Johnson e Melanie Griffith) e Maya Hawke (Ethan Hawke e Uma Thurman).

No caso de Novaes, ele é um "nepo baby" por ser filho de dois atores famosos. Outros "nepo babies" brasileiros são Sasha Meneghel, filha de Xuxa; Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet; Wanessa Camargo, filha de Zezé Di Camargo; Sandy e Júnior Lima, filhos de Xororó; Maria Maya, filha de Wolf Maya e Cininha de Paula; Luisa Arraes, entre outros.

*Com informações de reportagem publicada 12/06/2024.