'Os Quatro da Candelária' rompe bolha social ao narrar chacina, diz diretor

Mix Brasil, o maior festival de cinema LGBT+ da América Latina, volta para sua 32ª edição com destaques nacionais e internacionais. Este ano, o festival é sediado em São Paulo e acontece entre 13 e 24 de novembro.

Com gêneros que vão da comédia ao terror, o evento procura trazer não só "filmes temáticos", mas também autores da comunidade. "Tem uma programação muito consistente mesmo", defende Flávia Guerra no Plano Geral. "Não é um festival só para quem é LGBTQ+; é para todo mundo".

Na programação estão o premiado "Baby" (Marcelo Caetano) e "Maré Alta" (Marco Calvani), com Marcos Pigossi, que ganhou as telas do mundo. No drama romântico, Marcos vive um imigrante nos EUA em uma jornada de amor e acolhimento longe de casa. "Esse filme já passou em outros festivais internacionais", explica Vitor Búrigo. "É muito legal ver mais um talento brasileiro se destacando internacionalmentel".

Flávia afirma que o Brasil tem atualmente uma boa safra de atores "exportados", como Alice Braga, Fernanda Torres e Wagner Moura. "Projeção, temos", diz.