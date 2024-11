'Ainda Estou Aqui' no Oscar: 'Se não for, não é demérito', diz Selton Mello

É um filme sem nenhum apoio, lançado quase como um teatro, festival a festival. É um processo em onda, de ocupar espaços no mundo. É um trabalho de formiga imenso para que um filme falado em português exista no mundo. Fernanda Torres

Prêmio do público é mais importante

Para o diretor Walter Salles, o principal prêmio é o do público —e isso ele garantiu na Mostra de São Paulo. "O filme só se completa quando o expectador vai lá e vê o filme projetado. Então o prêmio do público é o prêmio onde cada expectador completou o filme, e o somatório desses olhares é que gera o prêmio mais lindo do cinema", explica.

No Plano Geral, Vitor Búrigo disse que o filme é um dos mais aguardados do ano. "É uma coisa linda, que dá orgulho de ver, nossa história contada com esse elenco e direção", afirmou.

