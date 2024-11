Antídoto à violência e intolerância, diz diretor sobre novo 'Arca de Noé'

Segundo Alos di Leo, as crianças gostam de serem tratadas "um pouquinho mais adultas". "'Arca de Noé' está bem nesse ponto, em que a gente não trata a criança só como uma criança bobinha. Tem piada bobinha, mas não é só isso. Tem questões, tem mensagem (...) as poesias do Vinícius de Moraes tinham esse duplo sentido, elas não eram só fofas".

Selton Mello sobre 'Ainda Estou Aqui'

Premiado no Festival Internacional de Cinema de Veneza e na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, "Ainda Estou Aqui" é um dos longas favoritos para serem cotados ao Oscar 2025.

Frente à crescente expectativa, Selton Mello, que interpreta o protagonista do longa, diz que o grande trunfo do filme é ele ser "humano". "Se vier o Oscar, maravilhoso. Se não vier, não é um demérito do filme", diz.

Para o diretor Walter Salles, o principal prêmio é o do público —e isso ele garantiu na Mostra de São Paulo. "O filme só se completa quando o espectador vai lá e vê o filme projetado. Então o prêmio do público é o prêmio onde cada espectador completou o filme, e o somatório desses olhares é que gera o prêmio mais lindo do cinema", explica.

No Plano Geral, Vitor Búrigo disse que o filme é um dos mais aguardados do ano. "É uma coisa linda, que dá orgulho de ver, nossa história contada com esse elenco e direção", afirmou.