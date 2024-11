CCXP24 terá pré-estreia de 'O Auto da Compadecida 2'

O filme "O Auto da Compadecida 2" estreia no dia 25 de dezembro, mas quem for à CCXP24 terá a chance de assistir à obra antes.

O filme será exibido no dia 7 de dezembro. Matheus Nachtergaele e Selton Mello subirão ao palco Thunder para falar sobre o retorno do clássico do cinema nacional e apresentar o filme ao público.

Em 2023, a dupla já empolgou os fãs. Os protagonistas se juntaram a Taís Araujo no palco principal da CCXP para contar sobre as gravações de "O Auto da Compadecida 2" — que o intérprete de João Grilo comparou a uma viagem de ácido.