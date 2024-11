'Difícil puxar o gatilho': vencedor do Oscar vive novo desafio na carreira

O ator vencedor do Oscar por "Bohemian Rhapsody" conta que esta foi uma dificuldade que encontrou durante a produção do longa. "Não é fácil apertar o gatilho, é bem difícil. Mas, estamos acostumados a colocar as pessoas a frente de uma câmera e eles fazerem isso como se fosse algo natural", disse.

Há uma ingenuidade, e isso me faz rir, porque deveríamos sentir que podemos fazer qualquer coisa quando se trata de segurar uma arma, mas essa não é a melhor arma que você tem. É o seu cérebro. Rami Malek, em entrevista para Splash

Além da ação, "Operação Vingança" aborda o luto de um marido que vê sua esposa brutalmente assassinada. "Continuo pensando em luto e o quanto isso nos afeta. O filme é um thriller e tem tudo o que você espera de um filme de ação: elementos explosivos, espionagem? Você questiona tudo a todo momento. São essas coisas que queremos desse tipo de gênero. Mas, no coração disso tudo, há um verdadeiro senso de humanidade."

Talvez, essa seja a pergunta: o que eu faria nessa situação. O filme te coloca ali, no lugar do personagem. Não importa quem você seja, o público vai se identificar e pensar: 'será que eu conseguiria fazer isso? Quero poder fazer isso?'

Malek acredita que a produção aborda diferentes modos de lidar com o luto e, ao misturar a temática com ação, inova. "Há diversas maneiras de lidar com o luto: podemos enfiar nossa cabeça na areia, mas existem outras formas de lidar, de encontrar forças e continuar. E, colocar isso em um filme de espionagem? Acho que nunca tinha visto isso antes. Ele pega tudo de um gênero que amamos e traz uma nova perspectiva."

"Operação Vingança" estreia em abril de 2025. Além de Rami Malek e Laurence Fishburne, o elenco também conta com nomes como Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Holt McCallany e Julianne Nicholson.