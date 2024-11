Xuxa quer fazer filme de terror de vampira vegana com diretora de 'Tarã'

Já imaginou a Xuxa Meneghel em um filme de terror? Após as gravações da série de TV "Tarã", nova aposta da Disney, isso pode se tornar uma possibilidade, como contou ela mesma em um papo com Splash na D23, primeira edição brasileira do evento da Disney.

O que aconteceu

"Tarã" contará a jornada de amadurecimento de Gaia (Ywyzar Guajajara), garota indígena que investiga o próprio passado. Seu objetivo é defender seu povo na Floresta Amazônica de um ganancioso fazendeiro. No seriado, Xuxa vive Ylla, mãe da jovem protagonista e filha de Kirina, a líder do povo das 9 Luas.

É uma aventura com elementos de fantasia, cheia de respeito pelo meio ambiente e pelas culturas indígenas. Então como a conversa chegou aos filmes de terror? Bom, a série é dirigida pela dupla Marco Dutra e Juliana Rojas, dois veteranos do gênero macabro, com filmes como "Trabalhar Cansa", "Sinfonia da Necrópole", o premiado "As Boas Maneiras", o recente "Enterre Seus Mortos", e muitos outros.