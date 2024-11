D23: Produções da Disney no Brasil trazem Xuxa, Mion e Bruna Marquezine

O último painel da D23, evento para fãs da Disney que foi encerrado no domingo (10), em São Paulo, após três dias intensos no Transamérica Expo Center, foi dedicado a exibir novidades entre as produções brasileiras da Disney. E ele começou e terminou com destaque para figuras televisivas: Xuxa e Marcos Mion.

O que aconteceu

Xuxa veio apresentar a série "Tarã", gravada no Acre. A série conta uma história de defesa dos povos originários e do meio ambiente. Além de muitas imagens de uma natureza exuberante, o filme mostra Xuxa e Angélica trabalhando juntas. No palco, Xuxa desmentiu qualquer rivalidade com a colega de elenco, enquanto Angélica apareceu para o público no telão, comemorando esse trabalho num vídeo pré-gravado. A série será exibida, claro, no Disney+.

Duas horas e muitos trailers depois, para encerrar o painel, um trecho de 11 minutos do filme "M.M.A: Meu Melhor Amigo" foi exibido em primeira mão. Conta a história de um lutador, interpretado por Marcos Mion, que é surpreendido com a notícia de ter um filho de oito anos. Com a morte da mãe, ele precisa cuidar do garoto que é autista. As cenas mostradas trazem os primeiros contratos contatos dele com o menino e também uma sessão de treinamento no qual ele recebe orientações do próprio pai, que é o papel de Antônio Fagundes. O filme entra no cinema em 16 de janeiro.