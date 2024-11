Cenas de sexo em 'Amor da Minha Vida' dão muito trabalho, diz Marquezine

Em "Amor da Minha Vida", que estreia no dia 22 de novembro no Disney+, Bruna Marquezine e Sergio Malheiros vivem dois amigos com ideias opostas sobre o amor: ela se recusa a namorar, enquanto ele é monogâmico orgulhoso.

Cenas de sexo

A série mostra a intimidade dos personagens, nas emoções e no sexo. Em entrevista para Splash, Bruna explica que as cenas íntimas dão muito trabalho: "É muita honestidade, vulnerabilidade dos atores, disponibilidade". Sergio Malheiros concorda: "Está todo mundo junto ali, no barco, remando junto para transformar o nosso trabalho no melhor ambiente possível".

Os dois consideram as cenas de sexo importantes para a narrativa. Eles frisam que nada é gratuito: "Essa é uma série em que a gente fala do amor de forma muito honesta, muito próxima, para que o público se sinta representado e se enxergue nesses personagens", diz Bruna.