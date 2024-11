D23: o que funcionou na 1ª edição e o que precisa melhorar para as próximas

A entrada nos painéis foi bem organizada. Isso foi possível porque o evento permitiu reservar vagas nos painéis com antecedência — assim, ninguém precisou madrugar para garantir a chance de ver os painéis.

Não faltaram oportunidades para fotos no pavilhão do evento. Foram montados cenários de produções já queridas do público, como "Divertida Mente" e "Moana", e também de novas obras anunciadas no evento, como as novidades da Pixar "Elio" e "Ganhar ou Perder". Também havia personagens disponíveis para fotos, para quem estivesse disposto a enfrentar filas.

Zé Carioca foi um dos personagens da Disney que marcou presença na D23 Imagem: Divulgação

A "Magia Disney" estava presente. A marca é famosa pela habilidade de envolver os fãs num ambiente único, seja nos filmes ou nos parques. Esse sentimento foi parte essencial da D23 — por obra da produção e também dos frequentadores, que capricharam nos cosplays e na emoção.

O que precisa melhorar

Os painéis tiveram poucas novidades de fato. Quem comprou o ingresso em busca de anúncios em primeira mão recebeu trailers e pôsteres exibidos no telão — ao mesmo tempo, em que foram divulgados nas redes sociais. A ressalva fica para o painel dedicado às animações, em que foi exibido um episódio inteiro da série "Produção de Sonhos".