Chefe da Marvel fala das voltas de Quarteto Frantástico, Demolidor e Blade

Brad Winderbaum foi uma das figuras mais poderosas circulando na D23 Brasil, o evento da Disney que movimentou o Transamérica Expo Center de sexta (8) a domingo (10). Ele pode não ter os poderes de Thor ou Hulk, mas decide o que a Marvel produz para streaming no Disney+. E, com os filmes do estúdio prestes a iniciar um novo ciclo em fevereiro, a chamada Fase Seis do Marvel Cinematic Universe (MCU), ele trabalha junto a Kevin Feige, presidente do estúdio, para a integração do material para cinema e para streaming.

Novo filme do 'Quarteto Fantástico'. Em entrevista nos bastidores da D23, ele evidentemente tenta não colocar pressão em demasia sobre "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", que abre a Fase Seis. É a terceira versão dos quatro heróis no cinema, todas com atores diferentes. E as outras duas não deixaram saudade. "É como nos gibis. Passam os anos, os desenhistas mudam, os roteiristas mudam, e cada um tem sua interpretação." No lugar de pressão, ele vê oportunidade. "Cada cineasta explorou os personagens de seu jeito. Estamos empolgados porque é a nossa vez."

Demolidor e Blade. Winderbaum falou na entrevista sobre o retorno de dois heróis às produções: Demolidor e Blade. Em "Demolidor: Renascido", série no Disney+ em 2025, Charlie Cox volta ao papel do herói cego. O executivo da Marvel admite que o Demolidor é uma série com roteiros menos ambiciosos. O dia a dia do herói não tem viagens espaciais ou vilões que pretendem destruir a Terra. "Demolidor tem os pés no chão, em aventuras mais realistas. Está em Nova York, ele lida com a hierarquia das organizações criminosas, e as forças políticas locais. Está totalmente inserido na cidade."