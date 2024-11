'Queria estrear tudo aqui': Kevin Feige, da Marvel, exalta fãs brasileiros

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, não é um simples executivo de alto escalão, mas também uma celebridade entre os fãs de filmes de herói. Por conta disso, o chefão da divisão audiovisual da Casa das Ideias marcou presença na D23 Brasil, primeira edição da feira internacional da Disney, realizada em São Paulo, no início de novembro.

O que aconteceu

Em sua terceira vinda ao país, ele deu as caras no palco para revelar novidades dos vindouros filmes e séries da empresa. Entre os anúncios estavam "Thunderbolts*" e "Demolidor: Renascido". As barulhentas reações dos fãs apaixonados fez com que Feige declarasse a Splash seu amor pelo Brasil