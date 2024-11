Como 'Encanto' e 'Moana' ajudaram a Disney a priorizar representatividade

"Moana" foi um marco importante na história recente da Disney. A animação lançada em 2016 acompanha a história de Moana Waialik, uma jovem que não mede esforços para ajudar seu povo. O longa foi um sucesso e arrecadou US$ 687 milhões mundialmente.

O impacto de "Moana", no entanto, vai além do financeiro: ela faz parte do hall de princesas que fogem do padrão de beleza da sociedade ocidental. Ela não tem interesse amoroso e, com seus cabelos cacheados e pele morena, é um novo passo para a tão desejada representatividade pela empresa.