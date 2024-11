Shota Nakama volta ao Brasil com jogo da Marvel: 'Eu sei das piadas'

Nakama está ciente das piadas envolvendo a pronúncia de seu nome em português. "Não posso falar aqui neste evento", riu o produtor. "Eu percebi que no Brasil você não pode levar as piadas muito a sério. As pessoas só querem se divertir, então se fazem uma piada com você, você faz uma piada de volta".

Shota se sentiu pressionado ao compor a trilha de "Marvel Rivals". "Precisa ser quase hollywoodiano", descreveu. "Não basta ser bom, tem que ser ótimo. Eu nunca me contento em nenhum trabalho, mas especialmente para a Marvel a motivação é diferente".

"Marvel Rivals" será lançado no dia 6 de dezembro. "É um jogo realmente fantástico, e a trilha sonora é incrível. Mal posso esperar para mostrar para vocês", contou o produtor.