Xuxa defende militância de nova série: 'não coloca o dedo na cara'

Xuxa se entende como militante "agressiva", mas defende que a série foge da maneira com que defende as pautas que acredita. "Tarã não tem nada disso. Participo de uma forma como quem diz: 'o que posso fazer para somar, para levar essas mensagens de uma maneira sutil e leve?'."

O título chega ao Disney+ em 2025 e acompanha a história de Gaia (vivida pela atriz indígena Ywyzar Guajajara) e de e sua mãe, Ylla (interpretada por Xuxa), as únicas com o poder de salvar a humanidade da extinção. A narrativa é uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo que vive na floresta amazônica, retratando sua história, profecia e o legado de cuidado com a natureza.

Xuxa estrela nova série do Disney+, 'Tarã' Imagem: Divulgação

Para Guajajara, "Tarã" é um alerta sobre a necessidade de assuntos como o meio ambiente ser abordado por todos. "As pessoas estão conseguindo enxergar e tentando entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo, como as queimadas, a gente não consegue mais esconder isso." Em 2024, o Brasil registrou um aumento de 104% no número de focos de queimadas em relação ao ano anterior; foram 5,65 milhões de hectares só no mês de agosto.

Vegana e ativista há anos, Xuxa vê em "Tarã" mais uma oportunidade para expor ao grande público ser possível respeitar os animais e a natureza com transformações que podem acontecer gradualmente. "Acredito que as mudanças começam por meio da nossa alimentação, tirando os animais do prato. Acredito que a gente pode mudar a nossa vestimenta. Acredito também que a gente pode mudar abrindo os nossos ouvidos para as histórias de cada pessoa, mesmo que sejam aqueles que não são tão próximos da gente, mas que estão aí, fazem parte do nosso DNA, da nossa raiz."