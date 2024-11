Maria Gadú vai codirigir versão de 'Os Saltimbancos': 'Vi a peça 49 vezes'

Assim, Maria Gadú é a segunda cantora brasileira a se envolver com essa história. Em papo com Splash, explicou como surgiu essa conexão e falou sobre o desenvolvimento do filme animado.

Joana Mariani, que é produtora da animação e uma amiga querida, conhece a minha fixação pela obra, que é dela também. Quando ela resolveu concretizar esse sonho de fazer uma nova animação, me chamou e eu disse sim antes de saber o que seria. É muito emocional a questão, não só da parte musical, mas tem sido muito divertido. Estamos fazendo há anos, com muita delicadeza e preciosismo. Como é algo que já existe, é preciso ter muito cuidado. Acho que é uma obra que vai ser para crianças dessa geração, e para gente, também, que vai ter a memória afetiva refrescada.

Quando Gadú fala de "fixação pela obra", não está brincando. "Foi interessante ser chamada porque é uma peça com a qual tenho muita intimidade, vi 49 vezes", falou, aos risos. Segundo ela, o apelo da versão setentista se dá pelo envolvimento de Chico Buarque com os realizadores italianos:

É a ligação do Chico [Buarque] com o [Sergio] Bardotti e o [Luis Enríquez] Bacalov (compositores da peça original italiana), já que o Chico morou na Itália muitos anos. Tinha essa ideia da peça quando ele passou uma temporada lá em Roma, e eles foram reconstruindo o que seria a ideia para o momento político e uma série de coisas envolvidas, o que veio a calhar super para o momento que nós estávamos vivendo. Há também esse lance do Chico Buarque, que tem uma obra super séria e adulta, se aproximando do público infantil com um conteúdo tão chocante, de animais e coisas fantásticas.

Entusiasmada pelo projeto, a cantora brasileira disse que "Os Saltimbancos" segue tão relevante quanto há quase 50 anos. "Tenho ligação com a obra do Chico, e também com a do Bardotti e do Bacalov, já que também morei na Itália por um tempo e tive essa escola. Tem um monte de coisas fazendo sentido na minha cabeça", explicou. "Ler o original, entender as inspirações é uma viagem no tempo, e o mais bacana é uma peça tão antiga ser absolutamente atemporal, irretocável —inclusive em temas e princípios. Eu estou muito feliz!"

A D23 Brasil aconteceu entre os dias 8 e 10 de novembro, no Transamérica Expo, na zona sul de São Paulo. Ainda não há previsão de estreia ou detalhes adicionais para a nova animação de "Os Saltimbancos".