Carlos Saldanha volta às animações com 'Saltimbancos': 'Retorno às raízes'

No começo dos anos 2000, Carlos Saldanha fez o seu nome no exterior ao dirigir grandes animações em Hollywood, como "A Era do Gelo", "Robôs" e "Rio". O cineasta carioca, porém, passou os últimos anos produzindo tramas de carne e osso, como as séries "Cidade Invisível" e "How To Be a Carioca". Agora, Saldanha ensaia retorno à direção de animações com "Os Saltimbancos".

O que aconteceu

O cineasta comandará, ao lado de Maria Gadú, um filme animado que adapta a peça setentista de Chico Buarque de Hollanda, sobre quatro animais que viram músicos para fugir da exploração. "Meu último filme animado foi 'O Touro Ferdinando', há uns seis, sete anos —já faz tempo, está na hora de voltar", falou Saldanha a Splash, de muito bom humor, durante a D23 Brasil, primeira edição nacional do evento da Disney.

Na ocasião, o diretor refletiu sobre sua jornada pelo mundo live-action. "Gosto muito de aprender, e foi justamente para isso que decidi fazer alguns filmes de live-action. Tanto é que agora faço '100 Dias', com a história de Amyr Klink, que é um desafio, e também fiz um filme nos Estados Unidos ["Harold e o Lápis Mágico", de 2024]."