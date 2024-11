Anúncios, fãs e expectativa: como foi o primeiro dia da D23 Brasil?

Splash recebeu queixas relativas à acessibilidade do evento, sobre principalmente a falta de tratamento diferenciado para cadeirantes e mulheres grávidas. Procurada, a assessoria de imprensa informou que acessibilidade é uma prioridade na D23 Brasil — Uma Experiência Disney. "Estamos cientes da situação relacionada ao acesso ao evento hoje, resultado do entusiasmo e demanda do público presente. Estamos comprometidos em fornecer a melhor experiência para os nossos fãs e realizaremos melhorias logísticas para os próximos 2 dias", pontuou em nota.

O que vem por aí

Os próximos dois dias do evento estarão cheios de novidades e presenças especiais. Há grande expectativa por conteúdos da Marvel e "Star Wars".