Carimbo de R$ 5 e Thanos de R$ 80 mil: o que dá para comprar na D23 Brasil?

A D23 Brasil, que começou nesta sexta-feira (8), no Transamérica Expo Center, em São Paulo, além do pavilhão de exposições, conta com diversas lojas.

Na D23 Brasil Store, estão disponíveis mais de mil produtos. Deles, 167 são exclusivos para o evento. Alguns desses produtos fazem parte da coleção "Memórias Mágicas", que traz 23 camisetas com estampas que relembram momentos icônicos para os fãs brasileiros, desde os anos 1970 até hoje. Cada camiseta custa R$ 90.