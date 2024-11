D23 apresenta sequências de 'Mufasa: O Rei Leão' e 'Moana 2'

O anúncio das novidades dos Estúdios Disney que chegam aos cinemas e ao streaming nos próximos meses foi dividido em dois painéis na D23 Brasil, grande evento da produtora que acontece até domingo (10) no Transamérica Expo Center, em São Paulo. E a primeira parte teve boas surpresas, mas a lista é marcada por muitas sequências de sucessos anteriores.

Na abertura e no encerramento do show apresentado por Otaviano Costa e Carol Moreira, momentos destacados com números musicais, as honras foram, respectivamente para "Mufasa: O Rei Leão" e "Moana 2". O público aplaudiu de pé uma performance de Any Gabrielly, a dubladora brasileira de Moana, cantando a nova "Além", mas a plateia vibrou ainda mais com a exibição dos primeiros nove minutos do filme, exclusividade da Disney para esta primeira edição do evento de seu fã-clube mundial fora dos Estados Unidos.

Embora promovido a grande atração do encerramento, o trecho inédito de "Moana 2", que estreia no próximo dia 28, foi superado pela recepção emocionante ao primeiro episódio de "Produção de Sonhos", primeira série original dos estúdios Pixar para o streaming Disney+. Com quatro episódios, a série que estreia em 11 de dezembro é um spin-off de "Divertida Mente 2" A proposta é mostrar os bastidores de um grande estúdio produzindo os sonhos que a garota Riley tem todas as noites. O ritmo e o humor são tão bons quanto o que se viu no cinema, mesmo com uma participação bem pequena das personagens-emoções que são estrelas dos dois filmes na tela grande.