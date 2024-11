D23: O que esperar do evento da Disney que começa nesta sexta

Enquanto esses pontos de interesse vão manter programação ininterrupta durante o evento, grandes espaços vão concentrar as atrações principais, em eventos previamente agendados.

A Arena D23 promete ser concorridíssima. Ali vão ser apresentadas informações em primeira mão sobre o que está por vir em filmes, séries, games, shows e toda a área criativa da Walt Disney Company. Os convidados serão executivos e principalmente artistas envolvidos nos projetos.

O palco Disney Moments vai concentrar a presença de atores como personagens Disney em shows ao vivo, espetáculos musicais, encontros de cosplayers, atrações esportivas trazidas pela ESPN e também a presença de talentos que vão participar dos painéis, dando uma chance de contato aos fãs que não puderem entrar na Arena D23.

No Pavilhão de Exposições, há expectativa sobre uma biblioteca expansiva de histórias com todo o conteúdo da Disney+. Na Pixar, um espaço imersivo vai levar os fãs para reviverem histórias favoritas, como "Carros", "Divertidamente 2" e "Toy Story".

Um das maiores experiencias do evento, literalmente falando, é o espaço da Marvel Studios, com 900 metros quadrados. Os organizadores prometem atividades interativas com personagens dos próximos títulos da produtora: "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Demolidor: Renascido" e "Thunderbolts*".

Fãs já brincam que o espaço da Marvel vai fazer a cabeça de muita gente, e isso não é no sentido figurado da expressão. Estará disponível uma barbearia com serviço de cortes de cabelo com um "toque Marvel", seja lá o que for isso. Os corajosos que se arrisquem.