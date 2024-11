Sega vai remover dezenas de jogos clássicos das plataformas digitais

A Sega vai retirar de circulação digital cerca de 60 títulos clássicos dos jogos eletrônicos que levam sua grife.

O que aconteceu

As coleções Sega Mega Drive e Sega Genesis Classics serão inteiramente removidas do PlayStation e Nintendo Switch a partir de 6 de dezembro. Aqueles que já tiverem adquirido os jogos em questão ou os pacotes completos que os contêm, entretanto, ainda poderão baixá-los. A informação é do portal Video Games Chronicles.

Já no Xbox e no Steam, as duas coleções não serão removidas por inteiro, porém terão vários títulos descontinuados. O número de jogos que serão removidos do Steam, aliás, é substancialmente maior que no caso do Xbox.