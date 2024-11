Jojo Todynho critica jovens e conta planos de deixar país: 'Vou meter o pé'

Jojo Todynho, 27, fez críticas a beneficiários do Bolsa Família e contou que tem planos de deixar o país.

O que aconteceu

A cantora fez reclamações sobre a postura de alguns jovens brasileiros. "Sabe qual é o absurdo maior? O povo fazendo filho adoidado. 'Ah, porque eu vou receber Bolsa Família'. [...] É assim que elas fazem, o povo se assegurando no Bolsa Família", comentou em stories do Instagram nesta quarta-feira (06).

Jojo criticou o uso do dinheiro dos benefícios. "O povo tá achando que a vida é festa. 600 reaizinhos, vou ali, vou fazer isso, unha, cabelo, está todo mundo com bronze em dia, cabelo em dia, lookinho, cabelinho na régua com auxílio. Mas esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam", alegou.