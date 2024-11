'Precisa ser um autêntico fã': cocriador de 'Arcane' sobre sucesso da série

No fim das contas, deu tudo certo: o público se conectou com a intriga entre Vi e Jinx, duas irmãs de personalidades distintas, que se tornam rivais, em lados diferentes da lei. Além do prestígio no Emmy, o seriado inaugurou uma leva de boas adaptações de games, dando o primeiro passo em um caminho que hoje é trilhado por nomes como "The Last of Us", "Fallout" e "Cyberpunk: Mercenários".

O segredo de "Arcane" é não se limitar a adaptar a mitologia do jogo, afirma o cocriador. Mas também interpretar no roteiro a jogabilidade das personagens, para alinhar suas personalidades à utilização no jogo.

Uma coisa é estudar a história dos personagens na internet, e outra é ser fã e entender o que o público pensa sobre os personagens, e como é jogar com eles. Lutar como Vi é muito diferente de como Jinx. Com a Vi, você entra de cabeça nas brigas, e geralmente nem sai vivo. Jinx, por outro lado, fica distante, no fundo. Se você alcançá-la, ela morre, mas se não conseguir, ela provavelmente te mata. Para entender isso, é preciso ser um autêntico fã do game."

É curioso pensar que Vi e Jinx inauguraram a iniciativa audiovisual da Riot Games, desenvolvedora norte-americana de "League of Legends", visto que o game conta com mais de 150 personagens únicos, também chamados de Campeões. "Sendo honesto, nem cogitamos outros", falou Christian Linke.

As duas sempre pareceram especiais para nós. Elas são descoladas e têm algo a dizer, já que poderíamos responder a interessante questão do que aconteceu entre essas duas irmãs que se tornaram inimigas. Fomos naturalmente atraídos pelas personagens, então acabou sendo uma decisão muito fácil.