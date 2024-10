Música de Anitta e The Weeknd aparece no trailer do novo 'Call Of Duty'

"São Paulo", colaboração de Anitta com o canadense The Weeknd está em um novo trailer do jogo "Call Of Duty: Black Ops 6". A música, apresentada no show do artista no Brasil, não foi lançada oficialmente.

"São Paulo", de Anitta e The Weeknd, fará parte da trilha sonora de Call Of Duty: Black Ops 6. pic.twitter.com/gAhliz4JR4 -- Fonte Anitta (@fonteanittabr) October 26, 2024

O que aconteceu

A música aparece como trilha sonora de diversas cenas presentes no game, que já está disponível. O vídeo tem duração de 20 segundos. A música, apresentada pela primeira vez durante o show do cantor no Brasil, em setembro de 2024, foi postada no YouTube e já tem mais de quatro milhões de visualizações.