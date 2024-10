Game de 'Duna' quer ir além dos filmes: 'O que aparece lá não é suficiente'

Ao longo da hora seguinte, vagamos pelo deserto em busca de formas de se proteger do sol escaldante, de se hidratar e de encontrar formas de progredir. Com câmera em terceira pessoa, o jogo tem a mesma pegada de "Conan Exiles", te colocando para coletar recursos para a construção de itens de saúde e combate. Outros jogadores vagam pelo mundo, assim como inimigos controlados pelo computador. Ficar no sol drena a barrinha de hidratação com velocidade impressionante, e violentas tempestades de areia podem te matar em segundos —podemos atestar isso, acredite.

Além dos perigos do ambiente, confrontar inimigos, como saqueadores e afins, é parte da experiência. O combate corpo-a-corpo, inicialmente com facas improvisadas, não é nada incrível, mas é bom o bastante. Atirar com armas —que, claro, você só encontrará após algumas horas de jogo— é um pouco mais satisfatório. A sensação é a mesma do combate de algo como "Mass Effect", o RPG da BioWare: é satisfatório o suficiente, mas não é certo se isso se manterá assim por centenas de horas.

Há ainda habilidades especiais da classe que você escolher. No caso, estávamos jogando como Bene Gesserit, a poderosa ordem de mulheres que influenciam a política e a ordem social com o uso da Voz, artifício de controle da mente. Isso se traduz no jogo em poderes telecinéticos, para impedir que inimigos te ataquem, ou para empurrá-los para longe.

Por mais que a demonstração tenha deixado uma primeira impressão positiva, o teste foi em uma versão beta que ainda parecia um pouco crua. Rodando no poderoso motor gráfico Unreal Engine 5, o game tem paisagens de encher os olhos, mas deixou a desejar nos detalhes e qualidade da iluminação. Com certeza, muito vai mudar até o lançamento, em 2025, mas é algo para ficar de olho.

Além da areia