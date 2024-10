Em clima de Halloween! Veja 5 dicas de livros de suspense

Rodrigo Casarin - Um museólogo chega numa cidadezinha isolada do resto do mundo para montar uma coleção com pertences simbólicos de pessoas que por ali morreram. Se o defunto for um cego, que busque seu olho de vidro para o acervo, por exemplo.

Quem contrata o sujeito é uma senhora de idade bem avançada e pouco afeita a regras. Faz caminhar a história a série de assassinatos que assustam a pacata cidade após a chegada do homem. "O Museu do Silêncio" é uma ótima porta de entrada para a literatura da japonesa Yoko Ogawa. Seus romances são marcados por estranhamentos e um frequente clima de distorção da realidade.

"Urutau", de Larissa Brasil

Fernanda Talarico - Suspense brasileiro que vai te deixar curioso do começo ao fim. Larissa Brasil escreve sobre a nossa cultura de uma maneira orgânica, mas que me se mistura com o que conhecemos de suspense e mistérios americanos. Uma leitura rápida e voraz, que não vai te deixar soltar o livro até o final.