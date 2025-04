Zezé Motta narra livro de Viola Davis: 'Tudo igual, só muda o endereço'

A Splash, a atriz relembrou um momento no qual percebeu existir "preconceito está enraizado mesmo entre negros e pobres". "Quando montamos 'Os Viajantes', auto de Natal da Maria Clara Machado, quase fomos apedrejados pelo público. Fizemos a apresentação entre os pilotis, no vão central dos edifícios, e quando os moradores deram com uma Virgem Maria negra, feita por mim, e um José crioulo, interpretado pelo meu saudoso Zaqueu, já falecido, começaram a atirar ovos e a vaiar. Tivemos que interromper e continuar a sessão no pátio do colégio. Ou seja, se eu me deixasse influenciar ali, abaixasse a minha cabeça não chegaria aqui."

Em 1966, a jovem atriz deu início ao seu curso de teatro, mas não acreditava ser possível "sobreviver ao teatro". "Eu, que não era boba nem nada, e aprendera com os meus pais, o valor e o sentido do trabalho, entrei para o curso de Contabilidade, onde me formei."

Zezé Motta enaltece a arte em entrevista a Splash

Quando uma vizinha descobriu que Motta estava estudando teatro, mandou: "Ué, não sabia que para fazer papel de empregada precisava de curso". "Quer dizer, volta e meia eu esbarrava nessa historinha de preconceito. Até porque na maior parte dos lugares que eu frequentava — o curso de inglês, o Tablado, o prédio onde eu morava — eu era a única negra. E você sabe como é adolescente. As meninas não deixavam por menos. Diziam que eu tinha cabelo ruim, nariz chato, bunda grande. Quer dizer, eu queria ser branca, ter nariz afilado, cabelo liso. Achava que só sendo branca eu seria aceita. Levou algum tempo até eu sair dessa 'alienação' e me aceitar. Ou seja, tive que superar o tempo todo!"

Com o passar dos anos, Zezé Motta considera uma vitória que a representação negra no audiovisual cresceu. "É uma vitória ligarmos a televisão e encontrarmos diversidade. Na minha época, personagens negros não tinham pai, mãe, filho, não tinham uma família, não tinham núcleo. Ficávamos soltas na história, não fazíamos realmente parte da trama, éramos um rito de passagem. Sinto que estamos em evolução e isso me traz alívio. Sensação de avanço, lá atrás fiz o meu papel e denunciei muito a ausência do negro no audiovisual. Que bom que estou viva para assistir isso. Ainda temos muita luta pela frente, porém estamos melhores!"

Agora, aos 80 anos, ela não considera se aposentar tão cedo. "Eu não paro. Depois dos 75 anos parece que me redescobriram, não sei, é tanta coisa que penso que não vou dar conta. Hoje aos 80 tenho trabalhado mais que quando estava com 50, 60... Juro! Estou prestes a estrear um projeto inédito que ainda não posso dar detalhes agora, mas é um projeto bem bonito, que poderei mostrar meu lado cantora, meu lado atriz, como parte de comemoração dos 80 anos. Vai acontecer em maio e durar até novembro", conclui.