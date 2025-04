Paganismo e 'mundo à parte' inspiraram autora de 'O Ritual da Meia-Noite'

"O Ritual da Meia-Noite" é o mais novo livro da autora Lucy Foley, conhecida por títulos de sucesso como "A Lista de Convidados", "A Última Festa" e "O Apartamento de Paris", todos lançados no Brasil pela editora Intrínseca.

O suspense acompanha a história de Francesca Meadows, uma mulher ansiosa pela inauguração do seu novo hotel de luxo no interior da Inglaterra. Com uma vista deslumbrante, o local possui uma decoração sofisticada, hóspedes exclusivos e uma floresta centenária que adiciona um toque rústico à experiência. Com grandes ambições, ela acredita que a festa de inauguração o colocará no mapa dos melhores hotéis do país.

A determinação de Francesca é inabalável, mas seu passado sombrio, personificado na misteriosa hóspede Bella, ameaça expor seus segredos e destruir tudo que ela construiu. A festa de inauguração está prestes a se transformar em tragédia. Convidados com um passado conturbado e segredos obscuros se encontram, e a celebração toma um rumo sombrio, culminando em morte.