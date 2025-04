'O amor é uma compensação, uma vingança': o novo romance de Ariana Harwicz

Sem paciência para as mesuras da Justiça, rebaixada ao ser vista como imigrante de poucos modos que talvez esteja interessada apenas em dinheiro, desolada pela distância imposta pelos juízes, Lisa resolve agir. Para se vingar do ex-marido e reaver seus filhos, taca fogo na casa onde eles vivem, coloca as crianças num carro roubado e foge para uma longa viagem.

Entre idas a vindas no tempo, Lisa repassa sua história e destila sua visão de mundo, compartilha as frustrações, ranços e amarguras. Como em outros livros de Ariana, cabe ao leitor refletir sobre os embates propostos, chegar —ou não— a respostas sobre as enrascadas e conflitos éticos, morais e legais retratados.

Já sabemos que Ariana não arquiteta a sua ficção para ensinar nada a ninguém. Também conhecemos bem a sua linguagem, as provocações que seus romances costumam trazer —a citação do começo do texto, retirada desse novo livro, é uma amostra— e os personagens idiossincráticos que povoam sua literatura. Para quem acompanha a autora, "Perder o Juízo" não soa como novidade.

Ainda assim, sempre vale a pena ler Ariana Harwicz.

