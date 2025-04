Cabelo e barba alviverdes nos Dérbis do sábado

Pela manhã, no Parque São Jorge, as Brabas saíram na frente com Andressa Alves no começo do segundo tempo, Laís Estevam, não confundir com Estêvão, empatou e, nos acréscimos, em cobrança de falta que o craque Neto, que jogou pelos dois, assinaria, Andressinha virou deu a vitória para as palmeirenses.



O cabelo estava feito e muito bem feito, em Dérbi tenso, truncado, e com muito trabalho para as ambas as goleiras.

À noite, em Barueri, os palmeirenses fizeram a barba.

Começaram cedo.