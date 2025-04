'1984': Lázaro Ramos luta contra Big Brother em adaptação de clássico

A obra "1984" mantém sua relevância em decorrência de sua previsão dos perigos do totalitarismo, da vigilância em excesso e da manipulação da linguagem. Esses temas são relevantes em contextos contemporâneos, como a desinformação e o crescente controle tecnológico.

O romance "1984", lançado em 1949, retrata um Estado totalitário fictício chamado Oceania, onde a liberdade individual é suprimida e a história é manipulada para servir aos interesses do partido governante, liderado pela figura onipresente do Big Brother, o Grande Irmão. A obra, publicada no período pós-Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, reflete as preocupações da época em relação aos regimes totalitários e ao controle estatal opressivo.

Milhem Cortaz é o Big Brother em '1984' Imagem: Divulgação/ Audible

A partir de 4 de abril, assinantes do Audible terão acesso exclusivo à adaptação "Audible Original 1984" em Dolby Atmos. Com dramatização escrita por Joe White, a versão brasileira conta com direção de Lena Horn e Roberto Bürgel, gravação e edição da Alma Sintética Companhia de Arte e música original de Matthew Bellamy (Muse) e Ilan Eshkeri, executada pela Orquestra Metropolitana de Londres, nos estúdios Abbey Road.