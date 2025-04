Heloisa Teixeira: exemplar ao fugir do mofo e olhar para novos autores

Heloisa Teixeira, antes Heloisa Buarque de Hollanda —como era conhecida até o ano passado, quando resolveu deixar o sobrenome do primeiro marido e assinar com o sobrenome de sua mãe—, tinha uma característica admirável. A intelectual partiu na última sexta, aos 85 anos. Coisa rara, manteve até o final da vida não só o interesse pelo novo, mas a disposição para comprar brigas pela literatura fresquíssima.

Foi assim na década de 1970. Viu colegas literatos lhe virarem a cara ao organizar a antologia "26 Poetas Hoje". Muitos a acusaram de legitimar versos descartáveis, vulgares, inconsequentes, que passariam longe do que entendiam ser a literatura.

Heloisa enxergava a Geração do Mimeógrafo com outros olhos. Via ali formas autênticas de se fazer poesia diante da censura e de procurar por maneiras de levar os versos entre os leitores. Com o tempo, artistas como Roberto Piva, Torquato Neto, Ana Cristina Cesar e Chacal se tornaram nomes importantes de nossa literatura.