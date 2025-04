Trambiqueiro, sedutor e assassino: livros de Tom Ripley voltam ao Brasil

O personagem se tornou uma inspiração para histórias que abordam a temática do criminoso amoral e sedutor. Um exemplo recente é o filme "Saltburn", que acompanha Oliver Quick, um estudante universitário que recebe o convite do jovem rico Felix Catton para passar as férias de verão na mansão de sua família, na região de Saltburn.

Barry Keoghan em cena de 'Saltburn' Imagem: Reprodução/Amazon Prime

Adaptações

A história de Ripley foi adaptada para o cinema em várias ocasiões, com destaque para o filme de 1999 com Matt Damon no papel principal. O longa homônimo foi indicado a cinco Oscars.

Jude Law em 'O Talentoso Ripley' (1999) Imagem: Divulgação

Outro sucesso é a minissérie da Netflix "Ripley", de 2024. Estrelada por Andrew Scott ("Fleabag") a produção é ambientada nos anos 1960 e é toda em preto e branco.