Para se acabar de chorar: veja 5 dicas de livros tristes e emocionantes

Rodrigo Casarin - Triste, triste, muito triste este mangá que traz a história de um cão e seu humilde "papai" humano. Eles passam a ter apenas um ao outro na vida e buscam sobreviver a um périplo pelo interior do Japão.

É daquelas tramas que nos deixam com um nó na garganta só de lembrarmos da obra. Dentre os diversos prêmios que merecidamente já ganhou está o curioso Livro para Chorar, do Da Vinci Book of the Year. Também vale dar atenção para a sua continuação, "O Outro Cão que Guarda as Estrelas".

"O Caçador de Pipas", de Khaled Hosseini (Globo Livros, tradução de Claudio Carina)

Fernanda Talarico - Esse livro foi um daqueles que moldou meu gosto por literatura, mas confesso que não quero nunca mais o ler: é triste demais. A história acompanha a amizade de Amir e Hassan, dois meninos quase da mesma idade, que vivem vidas muito diferentes no Afeganistão da década de 1970. Amir é rico e um pouco covarde. Hassan, que não sabe ler nem escrever, é conhecido pela coragem e bondade.

Durante um campeonato de pipas, em 1975, Hassan dá a Amir a chance de ser um grande homem, mas ele não enxerga sua redenção. Após este episódio, Amir vai para os Estados Unidos, fugindo da invasão soviética ao Afeganistão, mas 20 anos depois Hassan e a pipa azul o fazem voltar à sua terra natal para acertar contas com o passado.