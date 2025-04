Olé palmeirense revela o que era óbvio: deu para Ramon Diaz

Ramon não entendeu como jogar chamando a torcida. A torcida tentou ensiná-lo na arrancada de 2024 que fez o time sair do Z4 e ir para a pré-Libertadores. Yuri, Memphis, Garro. Eles entenderam. Mas Ramon não entendeu e se convenceu de que o sucesso da arrancada era mérito exclusivamente seu.

Classificação e jogos Brasileirão

Contra o Palmeiras em Barueri nesse 12 de abril o Corinthians foi um constrangimento. Taticamente o time parecia um coletivo juvenil. Estrategicamente foi engolido. Tecnicamente foi inferior. Yuri e Memphis isolados diante de um meio de campo zonzo e de laterais perdidos. O segundo tempo foi um vexame ainda maior porque o Palmeiras abdicou da posse de bola esperando o momento do contra-ataque.

O time da casa deu a bola ao adversário sabendo que dali pouco sairia. Um risco calculado que se provou de bom retorno. O Corinthians nada fez com a bola nos pés e o Palmeiras foi melhor mesmo sem ela. Fez um gol anulado pelo VAR e seguiu trabalhando no erro e na falta de competência do Corinthians. Foram quase dez finalizações palmeirenses contra uma do Corinthians. Poderia ter sido goleada mas foi só um massacre tático.

O Corinthians é um time mal treinado, espaçado e desmotivado. Coisas que estão aí desde o começo do ano e que, para alguns, os bons resultados eclipsaram.

Seguir com Ramon Diaz é jogar o ano fora. Deveria ter trazido Renato Gaúcho quando era tempo. Agora terá que ir em busca de outro capaz de apreender a totalidade da alma dessa camisa e fazer bom uso do elenco que tem. No final do jogo desse sábado a torcida gritou "olé". Com toda a razão. Foi o troco da subida na bola de Memphis. A vida dá voltas.