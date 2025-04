'The Handmaid's Tale' voltou! Veja 5 dicas de livros para quem ama a série

"Eu que Nunca Conheci os Homens", de Jacqueline Harpman (Dublinense, tradução de Diego Grando)

Luiza Stevanatto - Essa obra de 1995 caiu no gosto da geração Z após bombar no TikTok e tem tudo a ver com "O Conto da Aia". O livro é narrado por uma garota que foi criada com outras 39 mulheres em uma jaula, em um porão, monitorada o tempo todo por guardas.

Elas sequer sabem como chegaram ali. Quando escapam, encontram um lugar totalmente diferente do que conheciam e começam a formar a própria civilização, enquanto a narradora precisa lidar com o fato de que não conhece outra vida que não seja no porão e precisa aprender a viver.

"Fahrenheit 451", de Ray Bradbury (Biblioteca Azul, tradução de Cid Knipel)

Fernanda Talarico - "Fahrenheit 451", romance distópico de ficção científica soft escrito por Ray Bradbury (1920-2012), foi publicado em 1953, durante os primeiros anos da Guerra Fria. O livro, uma crítica à crescente sociedade americana disfuncional, retrata um futuro onde livros são proibidos, opiniões próprias são consideradas antissociais e o pensamento crítico é suprimido. O protagonista, Guy Montag, é um "bombeiro" cuja função é queimar livros.

O título, "Fahrenheit 451", refere-se à temperatura de combustão do papel (233 graus Celsius). Embora o romance tenha sido interpretado como uma crítica à supressão de ideias dissidentes, Bradbury afirmou que o foco da obra é a destruição do interesse pela leitura através da televisão. "Fahrenheit 451" é um livro assustador, mas agradável de ler.